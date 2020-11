Zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen konnte der ehemalige Biathlet Dominik Landertinger bei Olympischen Spielen holen. Der gebürtige Innviertler, der bis zu seinem vierten Lebensjahr in Weng im Innkreis lebte, beendete Anfang dieses Jahres seine Karriere. Im Gespräch mit den OÖN blickt der 32-Jährige, der heute in Fieberbrunn in Tirol lebt, auf seine Karriere zurück und spricht über seine neue Aufgabe als ORF-Co-Kommentator.