"Ich will anderen Menschen Zeit schenken und mich sinnvoll einbringen"

Sie will für andere Menschen da sein und Teil einer solidarischen Gemeinschaft sein: Sieglinde Volgger aus Ried ist seit drei Jahren fixer Bestandteil der Freiwilligenfamilie im Roten Kreuz und engagiert sich im Besuchsdienst und im Tagesbetreuungszentrum Tumeltsham.

Plaudern bei Kaffee und Kuchen, kochen, gemeinsam den Arzt aufsuchen oder einfach miteinander im Freien spazieren gehen – regelmäßig schaut Besuchsdienst-Mitarbeiterin Sieglinde Volgger bei ihren Klienten vorbei, um gemeinsam ein paar nette Stunden zu verbringen. Der Kontakt mit Menschen sei ihr immer wichtig gewesen, aus diesem Grund engagiert sich Volgger auch freiwillig im Seniorentagesbetreuungszentrum Tumeltsham. "Ich will anderen Menschen helfen, ihnen Zeit spenden und mich sinnvoll in die Gesellschaft einbringen. Die Dankbarkeit der Menschen motiviert mich." Allein in den Bezirken Braunau, Ried und Schärding engagieren sich mehr als 21.000 Menschen freiwillig beim Roten Kreuz, insgesamt leisten sie pro Jahr mehr als 500.000 Stunden.

Um gemeinsame Anliegen mit starker Stimme zu vertreten, bündeln das Rote Kreuz und weitere Organisationen in Zusammenarbeit mit den OÖNachrichten ihre Anliegen in einem gemeinsamen Freiwilligen-Manifest. Zu den Forderungen gehören beispielsweise eine Förderung von Unternehmen, die das freiwillige Engagement ihrer Mitarbeiter unterstützen, sowie allgemeine Vergünstigungen für Freiwillige. Unterstützen lässt sich das Freiwilligen-Manifest via www.nachrichten.at/manifest.

Um allen Anforderungen der Zukunft nachzukommen, sucht das Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter. "Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, in einem unserer Rotkreuz-Märkte, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir haben die passende Jacke für jeden", sagt Rotkreuz-Landespräsident Walter Aichinger.