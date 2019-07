"Ich werde das Gefühl nicht los": Kabarett mit Klaus Eckel in Ort/I.

Am Nationalfeiertag werden im FACC-Werk 4 ausnahmsweise keine Flugzeugteile gebaut, sondern die Lachmuskeln strapaziert. Kabarettist Klaus Eckel wird mit seinem neuen Programm "Ich werde das Gefühl nicht los" zu Gast sein.

Seit Jänner dieses Jahres ist Sabine Trausinger die Obfrau der Pfarrmusik Ort. Mehr als 50 Musiker, davon mehr als 20 Jugendliche, sind beim Verein aktiv. Besonders erfreulich: Der Frauenanteil liegt mittlerweile bei fast 50 Prozent. "Der Zusammenhalt innerhalb der Truppe ist super. Jung und Alt verstehen sich sehr gut. Dieses Level möchte ich halten. Und vielleicht einmal eine Auslandskonzertreise veranstalten. Das durfte ich als Jugendliche miterleben. So eine Reise schweißt zusammen und verbindet ungemein", sagt die neue Obfrau der Orter Pfarrmusik.

Seit 2010 tritt die einzige Pfarrmusik Österreichs im Zweijahres-Rhythmus als Veranstalter von Kabaretts auf. Der Ö3-Callboy Gernot Kulis, der deutsche Reime-Schmied Willy Astor, aber auch das Blechbläserensemble "Mnozil Brass" sind schon im FACC-Werk aufgetreten. Die Latte liegt hoch, die Veranstaltungen weiter zu toppen ist nicht einfach. "Die Entscheidung für Klaus Eckel ist vor rund eineinhalb Jahren gefallen. Manche kennen ihn vielleicht nur aus dem Fernsehen, viele haben ihn aber auch schon live erlebt. Ich glaube, dass wir eine gute Entscheidung getroffen haben", so Sabine Trausinger. Der Kartenverkauf für die Veranstaltung am 26. Oktober hat bereits begonnen. "Die Nachfrage ist gut. Derzeit können wir zufrieden sein. Unser Ziel ist es zwischen 600 und 700 Karten zu verkaufen", so die Obfrau. Gedanklich beschäftigen sich die Orter Pfarrmusiker bereits mit der nächsten Veranstaltung. "Meine Wunschkandidatin wäre Martina Schwarzmann. Die könnte ich mir für 2021 gut vorstellen", hat Sabine Trausinger schon eine weitere Künstlerin im Visier.

Kabarett Klaus Eckel

Termin: Samstag, 26. Oktober, 20 Uhr, FACC-Werk 4 in Ort/Innkreis.

Einlass: 19 Uhr, freie Platzwahl.

Kartenvorverkauf unter der Tickethotline 0676/84189416, bei der Raiba Ort, allen Musikern/innen der Pfarrmusik und bei Ö-Ticket.

