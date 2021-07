860 Kilometer in 24 Stunden absolvierte Sebastian Michetschläger (37) aus Münzkirchen beim traditionellen Grieskirchner Radmarathon am Wochenende. Damit stellte der Fahrer des Teams Alpha einen neuen Rekord auf. Michetschläger ist verheiratet und Vater von drei kleinen Kindern. 2019 gewann er gemeinsam mit Simon Kislinger, Andreas Kislinger und Christoph Mitterbauer die Vierer-Teamwertung beim Race Across America, dem wahrscheinlich prestigeträchtigsten Rad-Langstrecken-Rennen der Welt.