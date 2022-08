Wegen des Verbrechens der schweren Körperverletzung musste sich ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Ried im Schwurgerichtssaal im Landesgericht Ried verantworten.

Am 24. März 2022 trafen sich zwei Gruppen junger Männer auf dem Parkplatz des Freizeitbades Ried. Es dürfte Streit wegen einer jungen Frau gegeben haben. "Wir wollten dort eine Aussprache führen, dann ist es aber zu einer Schubserei gekommen", sagte der Angeklagte zu Richter Stefan Kiesl. Er habe den Streit eigentlich schlichten wollen, so der 19-Jährige. "Ich frage mich dann aber schon, woher die schwere Verletzung kommt. Glauben Sie, dass man von einer Schubserei einen doppelten Kieferbruch bekommt?", fragte der Richter. Die Antwort des Beschuldigten: "Naja, könnte ja sein. Ich weiß auch nicht, wie es zu dem doppelten Kieferbruch gekommen ist."

Einige Zeugen werden befragt, auch das Opfer, das sich aber aufgrund der Bewusstlosigkeit an nichts mehr erinnern kann. Der Angeklagte habe ihm am nächsten Tag eine Snapchat-Nachricht geschrieben, in der er sich entschuldigt habe. "Ich habe aber nicht geantwortet", sagte das Opfer. Einen Screenshot der Nachricht hat er nicht gemacht. Zum Schluss kam der Hauptbelastungszeuge zu Wort. Dieser stellte die Situation im Gerichtssaal mit einer weiteren Person nach. "Ich habe zu 100 Prozent gesehen, dass er dem Mann von hinten kommend seitlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat."

Der Angeklagte blieb bei seiner Version. Es habe lediglich eine Schubserei gegeben, zugeschlagen habe er aber nicht. "Ich gebe Ihnen noch einmal eine Chance für ein mögliches Geständnis", sagte Richter Kiesl zum Beschuldigen. Dieser beriet sich daraufhin mehrere Minuten mit seinem Verteidiger Christian Breit.

"Mein Mandant bleibt bei seiner Antwort, er hat nicht zugeschlagen", sagte Breit. Der Prozess wurde schließlich vertagt. Das Gericht wird ein chirurgisches Sachverständigengutachten einholen, ein weiterer Zeuge soll befragt werden.