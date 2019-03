„Ich war ein trauriges Waisenkind, bis du, Mama, mich geholt hast!“

Angelina brachte schon vor zehn Jahren Farbe nach Lochen:

Johann, Angelina und Martina Schober: Eine glückliche Familie aus Lochen Bild: oön-krei

Das äthiopische Waisenkind, das das Ehepaar Martina und Johann Schober adoptierte, machte ihr Leben bunter und schöner. Wie es Angelina heute, zehn Jahre nach dem Bericht in der Braunauer Warte geht, erzählt sie im Interview.

Angelina, du bist von klein auf im Bewusstsein aufgewachsen, ein Adoptivkind zu sein. Wie fühlt sich das für dich an?

Angelina: Das ist für mich ganz normal. Ich finde meine Eltern sogar cooler und weniger streng als die Eltern meiner Freundinnen.

Johann Schober: Für uns war von Anfang an klar: Sie ist unsere Tochter. Und wir haben sie genauso angenommen. Nicht für alle Adoptiveltern ist das so einfach.

Wie wurde die farbige Angelina hier in Lochen aufgenommen?

Johann Schober: Als wir 2006 mit Angelina nach Hause gekommen sind, war das für die Lochner mehr als sensationell. Ich habe Angelina immer dazu angehalten, die Leute zu grüßen. Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs waren – Angelina am Kindersitz – hat sie immer freundlich „Habe die Ehre“ gerufen. Da haben die Leute geschaut.

Martina Schober: Hier am Land erlebt man keine negativen Reaktionen, weil hier jeder jeden kennt. Im Kindergarten hat ein Kind einmal versucht, Angelinas braune Hautfarbe am Arm weg zu rubbeln. Wenn wir als Familie unterwegs sind, sagt kaum jemand was. Man merkt es eben an den Blicken, dass sich die Leute wundern.

Angelina, möchtest du gerne mal nach Äthiopien reisen und deine leibliche Mutter kennenlernen?

Angelina: Nein. Da müsste ich mich impfen lassen und das möchte ich nicht. Aber meine Mutter würde ich schon gerne mal sehen, aber noch viel lieber meine Geschwister, falls ich welche habe.

Martina Schober: Irgendwann werden wir schon mal nach Äthiopien reisen. Angelina wurde damals vor einem Waisenhaus abgegeben. Die Mutter ist leider nicht bekannt. Ich bin dieser Frau aber so dankbar. Es lag ja an mir, dass ich keine Kinder bekommen konnte und nun ist ihr Kind bei uns.

Johann Schober: Die Abgabe eines Kindes zur Adoption ist in Äthiopien eigentlich verboten. Ein Angehöriger gibt daher meist das Kind ab und behauptet, die Mutter sei verstorben.

Sie hätten gerne noch ein weiteres Kind adoptiert. Wieso hat das nicht geklappt?

Martina Schober: Die österreichischen Behörden stellten keinen Sozialbericht mehr aus, weil Äthiopien nicht beim Haager Abkommen ist. Wir hatten viele Gespräche, aber seit 2008 kann man keine äthiopischen Kinder mehr adoptieren. Den Verein „Brücke nach Äthiopien“, über den damals die Adoption gelaufen ist, gibt es noch und ich bin immer noch Obfrau. Wir unterstützen den Brunnenbau, Hilfe zur Selbsthilfe und Spendenprojekte in Äthiopien.

Angelina, beneiden dich deine Freundinnen um deine Hautfarbe?

Angelina: Nein, viel eher um meine Haare und das versteh ich gar nicht.

Martina Schober: Die haben keine Ahnung wie viel Arbeit da dahintersteckt! Die Haare bürste ich aus, da muss ich durch, sonst haben wir einen Webteppich. Die starke Naturkrause würde sonst extrem verfilzen.

Das genaue Geburtsdatum von Angelina ist nicht bekannt und so wurde das Geburtsdatum des Adoptivvaters angenommen...

Martina Schober: Sie ist auch eins zu eins wie der Papa und redet genauso gern und genauso viel!

Johann Schober: In Äthiopien ist das Geburtsdatum nicht wichtig. Es wird auch kein Geburtstag gefeiert. Da ist vieles anders. Wenn ein alter Mensch sterben möchte, legt er sich unter einen Baum und jeder lässt ihn in Ruhe.

Angelina geht nun in die 3. Klasse der NMS Lochen. Gibt es schon Berufspläne?

Martina Schober: Sie möchte gerne etwas Soziales machen. Angelina kann unglaublich gut mit Kindern. Kindergärtnerin wäre toll, aber diese lange Ausbildung mit Matura und Mathe ist nicht so ihr Ding. Büroarbeit wäre sicher nichts für sie.

Angelina: Mein Lieblingsfach in der Schule ist Sport. Ich mag Ski, Waveboard, Fahrrad und Rollerskates fahren, tauchen und schwimmen.

Welche besonderen Erlebnisse mit Angelina fallen Ihnen denn ein?

Johann Schober: Angst kennt sie kaum. In Ägypten ließ sie sich eine Schlange um den Hals legen. Sie ist recht schlagfertig. Und manchmal gibt es bei den Hausübungen auch Zoff zwischen Mutter und Tochter. Da reibt sich dann deutsche Gründlichkeit mit afrikanischer Gelassenheit.

Martina Schober: Am schönsten war der Brief, den sie mir geschrieben hat. Da war sie vielleicht sechs Jahre alt. „Ich war ein trauriges Waisenkind, bis du – Mama – mich geholt hast.“

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema