"Ich tanze schlechte Laune einfach weg"

EBERSCHWANG. Vor 35 Jahren gründete die Eberschwangerin Eva Bozic eine Tanzgruppe, die am 13. und 14. April ihr alle zwei Jahre stattfindendes "Feuerwerk" zünden wird

Mit Impulsivität, Elan und Ausdauer will die Tanzgruppe ÖTB Eberschwang bei drei Vorführungen am Samstag, 13. und Sonntag, 14. April das Publikum in der Volksschule Eberschwang begeistern. Bild: Alek Arabadjian Photography

Eine Wiese in Eberschwang war die erste Bühne, die Eva Bozic betreten hat. Noch in der Volksschule hat die heute 50-Jährige mit dem Tanzen begonnen. Ihr erster Auftritt fand gemeinsam mit Freundinnen und in selbstgemachten Kostümen in einem leergeräumten Klassenzimmer statt. "Das war die allererste Vorführung, die ich selbst gemacht habe", erinnert sich die Innviertlerin. Seither ist viel passiert, denn immerhin sind 35 vergangen, seit Eva Bozic die Tanzgruppe Eberschwang gegründet hat.

Die Ideen für ihr Choreographien entstehen beim nächtelangen Musikhören. "Wenn mich ein Lied berührt, dann entstehen Bilder in meinem Kopf. Die versuche ich dann so gut wie möglich vor meiner Spiegelwand umzusetzen. Man muss viel ausprobieren und natürlich hilft mir auch die Erfahrung. Und manchmal kommen auch Ideen von den anderen Frauen meiner Tanzgruppe. Das freut mich immer besonders", sagt die 50-Jährige. Das Ergebnis von zwei Jahren intensiver Arbeit mit bis zu drei Trainingseinheiten pro Woche bekommen die Zuschauer am Samstag, 13. und Sonntag, 14. April in der Volksschule Eberschwang präsentiert. "Ich habe so viele tolle Helfer, die extrem viel leisten. Ohne sie würde das alles gar nicht funktionieren", ist die Innviertlerin überzeugt.

Trotz jahrzehntelanger Erfahrung ist Eva Bozic vor einer Veranstaltung noch immer nervös. "In dieser Hinsicht bin ich leider überhaupt nicht cool. Erst wenn die Generalprobe gut gelaufen ist, fällt die Last von mir ab. Und ab diesem Zeitpunkt entsteht meist schon die nächste Idee." Eine davon führt die Tanzgruppe des ÖTB Eberschwang heuer zur Gymnaestrada (7. bis 14. Juli) nach Dornbirn. Dort werden die Tänzerinnen ein "Best of" der vergangenen vier Jahre präsentieren. Die Gymnaestrada ist für die Mama von drei Töchtern nichts Neues. Sie war bereits in den 80er-Jahren zweimal dort. Um sich dieses Abenteuer zu finanzieren, hat sich die findige Eberschwangerin etwas einfallen lassen. "Ich habe eine Aufführung gemacht, mit drei Halogenleuchten und einem Kassettenrekorder. Aber es hat geklappt."

An ihrer Leidenschaft für das Tanzen hat sich seither nichts verändert. "Für mich ist es die beste Möglichkeit, um Gefühle auszudrücken. Emotionen kann man aus- und schlechte Laune einfach wegtanzen", sagt Bozic. Außerdem sei es ein Sport, bei dem es für jede und jeden die passende Position gibt. "Egal ob groß oder klein, dick oder dünn, jung oder alt – bei uns ist für alle Platz. Das zeichnet unsere Gruppe aus. Mir ist nur wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Dann habe ich einen guten Job gemacht."

Das "Tanzfeuerwerk" der Eberschwangerinnen findet, bei freiem Eintritt und am Samstag, 13. April, 19 Uhr und am Sonntag, 14. April, um 15 und 19 Uhr in der Volksschule Eberschwang statt.

