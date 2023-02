"Ich muss nicht verzichten, aber ich muss mich anders ernähren"

Denn Henrietta M. (53) leidet an Zöliakie – an Glutenunverträglichkeit – und an Histaminintoleranz. Die bewusste und eingeschränkte Auswahl an Speisen und Getränken gehört für die im Pflegebereich tätige Hausruckviertlerin zum Alltag. Sie hat gelernt, damit umzugehen. Verzicht hat die 53-Jährige offenbar stark gemacht. Denn trotz dieser Einschränkungen im Alltag ist auch das Fasten für sie ein Thema. "Ich bin gerade mitten in einer Fastenphase", sagt Henrietta M.