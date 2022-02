Er macht den Schulweg für hunderte Kinder sicherer und hilft nebenbei, die Jugend für die Technik zu begeistern: Alois Hofstätter tüftelt auch nach Ende seiner aktiven Zeit als Werkstättenleiter der HTL Braunau an mehreren Projekten. So hat der 69-jährige Pensionist spezielle Warnleuchten entwickelt, die an den Schultaschen von Volksschulkindern angebracht werden, selbsttätig blinken und somit die Verkehrssicherheit am Schulweg besonders bei Dunkelheit und Nebel deutlich erhöhen.