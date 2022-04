Er tauscht die Waffe gegen Golfschläger, vor allem aber will er ruhen: Martin Pumberger war 22 Jahre lang Bezirkspolizeikommandant in Braunau. Der 64-jährige Mehrnbacher verabschiedete sich vergangene Woche in die Pension. Über seine schwersten Einsätze und die Zeit an der Spitze der Polizei im Bezirk Braunau spricht er im Interview.