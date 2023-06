Nach Rücktritt: "Ich habe geschworen, dass ich mich nicht verbiegen werde"

Noch ein Tag Bürgermeister – wie geht es Ihnen?

Sehr gut, weil ich dieses Kapitel für mich positiv beende. Es war eine reifliche Überlegung, die in mir gewachsen ist, die zu diesem Schluss geführt hat. Aber ich bin damit im Reinen.

Vor sechs Wochen haben Sie den Entschluss zum Rücktritt bekanntgegeben, wann hatten Sie ihn schon gefasst?

Das war schon deutlich früher, schon vor Wochen bis Monaten. Ich habe noch einen geeigneten Zeitpunkt für den Rücktritt gesucht. Einige Fristenläufe waren da noch zu beachten. Der Vizebürgermeister muss bis zur Neuwahl des Bürgermeisters die Führung übernehmen, so gesehen war der Zeitpunkt ein guter, weil sich im Juli und August vergleichsweise wenig tut – dass sich gar nichts tut, ist in St. Martin ohnehin nicht der Fall. In der Gemeinderatssitzung davor war es der geeignete Zeitpunkt, den Rücktritt öffentlich zu verkünden. Ich wollte es so lange als möglich nicht bekanntgeben, um Spekulationen zu vermeiden.

Sie haben in Ihrem Schreiben an die Gemeindebürger von vielen negativen Erfahrungen berichtet – womit wurden Sie konfrontiert?

Ich möchte das nicht an einzelnen Fällen festmachen, dafür ist St. Martin zu klein. Wenn ich Beispiele konkretisieren würde, dann wüsste jeder, wer gemeint ist – das möchte ich nicht. Es war eine Vielzahl von Ereignissen, schon von Anfang an. Ich habe in meinem ersten Amtsjahr – vor sieben Jahren – schon den ersten Gerichtstermin gehabt, wegen einer Arbeitsgerichtsgeschichte. Diese Fälle haben sich durchgezogen bis zu Auftritten in der Sendung „Bürgeranwalt“. Ganz ehrlich, das will man so einfach nicht haben.

Es gab von Bürgermeister- und Bürgermeisterinnen-Kollegen Zustimmung und Verständnis für diesen Schritt. Gab es auch Kritik?

Von Kollegen gar nicht – zumindest ist bis zu mir keine Kritik durchgedrungen. Kollegen aus dem Bezirk haben mir signalisiert, sie wissen, wovon ich rede, es gehe ihnen genauso. Mir haben aber auch Kollegen aus ganz Oberösterreich geschrieben, die ich zum Teil nicht einmal gekannt habe, und haben mir zu diesem mutigen Schritt gratuliert und gemeint, es gehe ihnen genauso. Viele haben auch gesagt, für sie sei aber dieser Schritt in der aktuellen Situation noch nicht oder nicht mehr möglich.

Und wie waren die Reaktionen innerhalb der Gemeindebevölkerung?

Die, die zu mir gekommen sind, haben nur positive Rückmeldungen gegeben. Leider, muss ich fast sagen. Denn das hätte ich mir auch siebeneinhalb Jahre lang gewünscht, dass es heißt „klass gemacht, ewig schad, dass du aufhörst“. Das bekommt man leider so nicht so oft zu hören. Andererseits hatten die Leute aber Verständnis dafür, dass ich diesen Schritt mache.

Wird das Bürgermeisteramt langsam zu einem Mangelberuf, es wird ja immer schwieriger, Menschen zu finden, die bereit sind, dieses Amt zu übernehmen.

Es wird zusehends schwieriger. Es ist eine extrem umfangreiche Tätigkeit, das hängt natürlich von der Gemeindegröße und der Struktur ab. Wir haben mittlerweile eine Größe erreicht, wo es sehr umfangreich wird und man das Amt als Bürgermeister nicht mehr nebenher zu einem normalen Beruf ausüben kann. Wenn jemand den Beruf aufgeben muss, wird es schwierig – auch, weil das Amt nicht überbezahlt ist. Dazu kommt die persönliche Haftung. Der Bürgermeister ist einer der wenigen Politiker, die persönlich unterschreiben und auch persönlich zur Verantwortung gezogen werden können.

In diversen Kommentaren war auch von „Dünnhäutigkeit“ die Rede. Hatten Sie diese dicke Haut nicht?

Womöglich war ich dünnhäutig. Die Einschätzung, was dünnhäutig ist, ist aber sehr individuell. Manche sagen, ich hab halt ein Maß an Gefühl. Es ist mir jedenfalls nicht gelungen, die ganzen Angelegenheiten am Gemeindeamt zu lassen, wenn ich abends nach Hause gegangen bin. In einem Ort, wo dich jeder kennt, ist das schwierig, auch deshalb, weil dich manche bis nach Hause verfolgen und dann dort anläuten. Ich komme aus einem künstlerischen Beruf, in dem ein gewisses Gefühl erforderlich ist. Und das legt man nicht ab, nur weil man einen anderen Job hat, den ich ursprünglich nicht geplant hatte.

Das Bürgermeisteramt...?

Ja, das hatte ich in meiner Lebensplanung nicht drin. Ich bin gefragt worden und ich habe ja gesagt. Damals habe ich mir aber zwei Sachen geschworen: Erstens, dass ich mich nicht verbiegen lasse und zweitens, dass ich mich persönlich nicht verändern werde. Bisher ist mir das ganz gut gelungen. Dass ich mich nicht verbiegen lasse, hat mir mitunter einen gewissen Gegenwind beschert – auch innerparteilich. Ich bin von Grund auf ein fröhlicher, lustiger und geselliger Mensch. Aber wenn du mehr als sieben Jahre mit vielen negativen Angelegenheiten konfrontiert wirst, habe ich das zuletzt schon gefährdet gesehen.

Wenn Sie Bilanz zur Mission Bürgermeister ziehen – haben Sie sie erfüllt?

Wie ich die Mission erfüllt habe, das müssen andere beurteilen. Ich habe es so gemacht, wie ich es gerne gehabt hätte, wenn’s jemand anderer macht. Ich habe das Amt mit wenig Personenkult betrieben. Für mich wäre es kein Problem gewesen, dass ich einfach nur der HP (so wird Hans Peter Hochhold von Freunden und Bekannten gerufen; Anm.) und nicht der Herr Bürgermeister bin. Politisch gesehen, sehe ich die Mission durchaus erfolgreich erfüllt. Wir haben in den vergangenen siebeneinhalb Jahren viel bewerkstelligen können. Ich sage bewusst WIR, weil der Bürgermeister zwar Ideen einbringen und Sachen lenken kann – aber die Entscheidung trifft der Gemeinderat. Wir haben deutlich über 95 Prozent einstimmige Beschlüsse gehabt. Das zeigt, dass gut zusammengearbeitet worden und vernünftige Politik gemacht worden ist. Es waren viele langfristige Projekte dabei, die wir bewerkstelligt haben. Besonders freut es mich, dass wir die Wasserversorgung auf gesunde Füße stellen konnten. Die Musikmittelschule haben wir um mehr als zwei Millionen Euro saniert und erweitert. Von manchen Projekten sieht man nicht viel – Kanal und Wasser – sie kosten aber viel Geld. Ich brauche keine Bauten, wo mein Namensschild dranhängt. Die Zusammenarbeit war sehr gut, daran ist es sicher nicht gelegen.

Hätten Sie etwas anders machen müssen oder sollen?

Von den Entscheidungen, so wie sie gefallen sind, fällt mir nichts ein, was ich anders machen würde. Vielleicht würde ich eine andere Herangehensweise wählen. Es entspricht halt nicht meinem Naturell, aber wenn man weniger greifbar wäre und nicht jeden Vormittag am Gemeindeamt sitzt und alles mitbekommt, hätte man es leichter.

Rückblickend: Nennen Sie den schönsten Moment in Ihrer Zeit als Bürgermeister.

Da gibt es viele. Ich wiederhole mich: Es war nicht alles negativ. Es gab viele positive Momente. Die Eröffnungen und persönliche Gespräche, wenn sich jemand bedankt, die waren schön. Sehr bewegende Momente waren die beiden Wahlen. Die erste, dass ich überhaupt als Quereinsteiger mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewählt worden bin, und dann die zweite, in der ich mit 72 Prozent bestätigt worden bin. So etwas bleibt in Erinnerung.

Was raten Sie Ihrem Nachfolger oder Ihrer Nachfolgerin?

Ich nehme mich nicht so wichtig, dass ich jemandem Ratschläge erteile. Jeder muss selbst wissen, wie er das Amt angehen möchte. Es ist eine sehr interessante Aufgabe. Wachsam sollte man auf jeden Fall sein, weil die Tätigkeit in so viele Bereiche hineingeht. Man ist gut beraten, wenn man bei manchen Sachen abwartend vorgeht.

Was steht in den kommenden Tagen als erstes am Programm?

Jetzt einmal den Sommer genießen, ausspannen und zur Ruhe kommen. Im Herbst geht’s zurück in den alten Beruf an der Musikschule, dann wird man sehen, was sich ergibt. Mir wird nicht fad werden. Ich hatte zwei Stunden, nachdem die erste Pressemeldung nach meinem Rücktritt draußen war, schon ein erstes Jobangebot. Das ist ein positives Zeichen, dass ich mir um meine Zukunft nicht zu viele Sorgen zu machen brauche. Aber ich werde nichts überstürzen. Und wenn ich mich neu orientiere, dann in Richtung von Berufsbildern, die nur positiv besetzt sind.

