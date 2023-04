"Ich habe bis zum letzten Tag immer alles gegeben"

An der Außenlinie: Christian Heinle als Trainer bei Bundesligist SV Guntamatic Ried

Nach 29 Pflichtspielen als Cheftrainer und vier als Interimstrainer kam für Christian Heinle Anfang März das Aus als Trainer der SV Guntamatic Ried. Die OÖN haben den 38-Jährigen einen Monat später daheim in St. Georgen bei Grieskirchen getroffen. In seinem Einfamilienhaus tankt Heinle bei seiner Ehefrau Lisa und dem eineinhalbjährigen Sohn Jonathan neue Kraft. Dem Trainergeschäft will er treu bleiben.