"Ich glaube, alles wird sich am letzten Spieltag entscheiden"

Noch immer wartet die SV Guntamatic Ried in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt holte das Tabellenschlusslicht zuletzt drei Unentschieden. Auch wenn der Lustenauer Gegentreffer zum 4:4-Ausgleich vergangene Woche für die Rieder ein Schlag in die Magengrube war, ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar.

Die Zuversicht ist zurückgekehrt, die Fans quittierten die kämpferischen Topleistungen mit viel Anfeuerung und Aufmunterung. Heute (17 Uhr) kommt es in Lustenau zum Rückspiel. "Ich bin mir zu 100 Prozent sicher: Wenn wir als Mannschaft weiterhin so auftreten, dann dauert es nicht mehr lange bis zum lang ersehnten Sieg", sagt Torhüter Samuel Sahin-Radlinger. Die Momente nach dem verpassten Heimsieg gegen die Vorarlberger hätten sich zwar "wie die schlimmste Niederlage" angefühlt, aber nach der Analyse und der guten Trainingswoche gehe man "mit einem sehr guten Gefühl" in diese Partie, sagt der Rieder Schlussmann.

Auf die Frage, wie er mit dem großen Druck im Abstiegskampf umgehe, antwortet der 30-Jährige gebürtige Rieder: "Es gibt in dieser Qualifikationsgruppe kaum ein Team, das keinen Druck hat. Ich versuche, als routinierter Spieler Ruhe auszustrahlen und den jungen Spielern, die eine solche Situation zum ersten Mal erleben, zu helfen. Als Profisportler muss man aber mit so einem Druck umgehen können. Wir bewältigen das gemeinsam als Mannschaft." Zweifel am Klassenerhalt hat Sahin-Radlinger nicht: "Wir schaffen das, davon bin ich schon die ganze Saison überzeugt, auch wenn es sehr schwer wird. Ich bin überzeugt davon, dass die Entscheidung erst in einem echten ‚Fotofinish‘ in der letzten Runde fallen wird." Mit seiner Vertragsverlängerung bis 2026 habe er ein Zeichen und Signal setzen wollen. "Wir müssen zusammenstehen, Fans, Verein und Mannschaft. Gemeinsam schaffen wir das."

Strebinger als Musterprofi

Als sich Sahin-Radlinger Ende Jänner am Meniskus verletzte, verpflichteten die Rieder Richard Strebinger bis zum Saisonende. Der ehemalige Rapid-Torhüter und einmalige Nationalspieler kam bisher noch nicht zum Zug. Der 30-Jährige hat sich in der Mannschaft trotz der für ihn nicht einfachen Situation einen hervorragenden Ruf erarbeitet. In jedem Training gibt Strebinger alles und motiviert seine Mitspieler. "Er ist ein absoluter Musterprofi", heißt es aus dem Betreuerstab. Auch Sahin-Radlinger hat für Strebinger nur lobende Worte: "Er hätte sich das in Ried sicher anders vorgestellt, aber wie er sich in jedem Training verhält und wir Torhüter uns gegenseitig pushen, ist überragend."

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

