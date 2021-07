Sie ist 21 Jahre alt, spielt hervorragend Trompete – und sie komponiert: Tina Geroldinger aus Kirchberg-Thening. Beim Kompositionswettbewerb des Lions Clubs Ried hat sie in der Jugendkategorie den ersten Preis geholt. Ihr Stück für Streichquartett wurde am Sonntagabend in Ried vom FX-Frenzel-Quartett uraufgeführt. Im Interview spricht die junge Komponistin über ihre Ideen und ihren Zugang zur Musik.