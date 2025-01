Vandalismus beim SV Waldzell: "Ich frage mich, was in manchen Köpfen vorgeht"

Mit den Worten "Ähm … geht’s noch" beginnt ein Beitrag des SV Waldzell auf Facebook. Darunter zu sehen sind zwei Fotos der Sportanlage des Fußballvereins. Es ist offensichtlich, dass ein Autofahrer etliche Runden auf dem winterlichen Platz gedriftet ist.

Auch etwas mehr als eine Woche nach dem Vorfall ist der Ärger bei den Vereinsverantwortlichen, wenig überraschend, nicht verflogen. "Wir haben den Platz im Sommer saniert und dafür 5000 Euro investiert. Unter anderem haben wir den Rasen aerifiziert und die Torräume im Strafraum mit einem neuen Rollrasen ausgelegt", sagte Markus Bauinger, der Obmann des SV Waldzell, gestern im Gespräch mit den OÖNachrichten. Er hoffe, dass man die durch die "Drifteinlage" entstandenen Schäden unter anderem mit einer Walze einigermaßen beseitigen wird können.

"Ich frage mich grundsätzlich schon, was in so manchen Köpfen vorgeht. Wie fad muss jemandem sein, dass man so etwas macht? Über Konsequenzen, in diesem Fall für uns als Sportverein, macht man sich offenbar keine Gedanken", sagt Bauinger. Eine Anzeige bei der Polizei wurde erstattet, es wird wegen Vandalismus ermittelt. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter dürfte es noch nicht geben. "Aber irgendwann wird sich hoffentlich jemand verplappern", sagt Bauinger.

Neuer Sportplatz geplant

Es gibt aber auch gute Nachrichten für den SV Waldzell. Wie vergangene Woche berichtet, hat die Gemeinde vor kurzem ein 21.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe der Schulen und des Freibades für den geplanten Neubau des Sportplatzes gekauft. Heuer sei das Jahr der Planung, "wir hoffen, dass wir mit dem Bau dann 2026 beginnen können", sagte Bürgermeister Johannes Aigner (VP).

"Wir sind sehr positiv gestimmt. Wir spüren, dass der Bürgermeister großen Wert darauf legt, dass etwas passiert. Endlich geht etwas weiter, früher wurden meist nur Versprechen gemacht", sagt Vereinsobmann Bauinger. "Der SV Waldzell ist sehr zuversichtlich. Für mich ist es fast in Stein gemeißelt, dass kommendes Jahr mit dem Neubau begonnen werden kann." Das aktuelle Vereinsgebäude sei in keiner Weise mehr zeitgemäß. Bauinger: "Das muss man gesehen haben, der Zustand, unter anderem der Duschen und der Elektrik, ist schon mehr als fragwürdig. Bei den Trainings kommt es nicht selten vor, dass plötzlich das Flutlicht nicht mehr geht. Dann müssen wir das Training beenden."

Ziel Klassenerhalt

Sportlich will der SV Waldzell in der Frühjahrssaison der 1. Klasse Süd-West, die am 23. März startet, den Klassenerhalt schaffen. Eine schwierige Aufgabe: Mit sieben Punkten liegt Waldzell auf dem letzten Tabellenplatz. "Wir haben am Montag mit dem Training begonnen. Ich hoffe, dass wir mit unserer jungen Mannschaft das Blatt noch wenden können", sagt Bauinger und fügt hinzu: "Daran, dass bei uns kein Spieler Geld erhält, wird sich nichts ändern. Das bleibt so, und darauf sind wir stolz."

