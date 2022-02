Die Hallen-Landesmeisterschaften der Allgemeinen Klasse fanden am Wochenende in Linz statt – und die Athletinnen und Athleten der Sportunion IGLA long life kehrten mit einigen Medaillen zurück. Ina Huemer feierte einen starken Einstieg in die Hallensaison. Mit 7,58 Sekunden holte sich die 23-jährige Taiskirchnerin souverän den Landesmeistertitel über 60 Meter. "Ich bin noch nie so stark in die Saison eingestiegen und bin zufrieden.