Mit einer Abstimmung über den Ausschluss des Andorfer Malers Odin Wiesinger reagiert die Innviertler Künstlergilde auf Aussagen des Künstlers in diversen Medien. Diese seien frauenfeindlich, würden Kunstschaffende diffamieren, seien hinsichtlich Holocaust-Beurteilung bedenklich und würden das Ansehen der Gilde ernsthaft schädigen. Gilden-Mitglieder hatten außerdem ihren Austritt angekündigt, sollte Wiesinger weiterhin in der Künstlergilde bleiben. Am 30.