"Ich bin kein Nazi. Haben Sie schon einmal einen schwarzen Nazi gesehen?"

Reger Betrieb herrschte Mitte der Woche im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Ried. Ein Geschworenenprozess am Vormittag, einer am Nachmittag. Zwei Männern wurde der Prozess wegen des Verbrechens der Wiederbetätigung gemacht. Den Anfang machte am Vormittag ein 43-jähriger Deutscher. "Sie haben schon einen ganzen Haufen Verurteilungen", sagte Richter Andreas Rumplmayr zu Verhandlungsbeginn. Drei Mal saß der Angeklagte schon im Gefängnis.