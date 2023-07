„Ich bin froh, wenn am Samstag endlich der Startschuss ertönt“

Eigentlich könnte Klaus Angerer aus Schärding seit zweieinhalb Wochen die Sommerferien genießen. Der 54-Jährige unterrichtet in der Mittelschule Schärding. Für Angerer sind die Wochen nach dem Schulschluss aber die vielleicht stressigsten im Jahr. Zum bereits 17. Mal findet in Andorf am kommenden Samstag, 29. Juli, das Josko-Laufmeeting der IGLA long life statt.

Angerer ist seit der Erstauflage 2007 als Organisator hauptverantwortlich für die Leichtathletikveranstaltung, die sich in den vergangenen Jahren international einen hervorragenden Ruf erarbeitet hat. Auch heuer kommen zahlreiche internationale Stars, wie Ferdinand Omanyala, Christoph Harting und natürlich Lokalmatador Lukas Weißhaidinger nach Andorf. „Die Organisation macht mir, auch wenn es wirklich viel Arbeit ist, viel Spaß. Ich werde von unserem Team großartig unterstützt“, sagt der mehrfache ehemalige Staatsmeister über 400 Meter. Klaus Angerer und seine Frau Gabriele haben zwei Kinder. Tochter Marie, selber eine der besten Nachwuchsläuferinnen Österreichs, ist 16, Sohn Niklas zwölf.

OÖN: Mit Ferdinand Omanyala kommt der zweitschnellste 100-Meter-Sprinter in diesem Jahr (9,86 Sekunden) zum Meeting nach Andorf. Wie ist so eine Verpflichtung möglich?

Klaus Angerer: Natürlich müssen wir ihm ein Startgeld bezahlen. Das ist mit der Unterstützung von Sponsoren möglich, wir reden hier auch nicht von einer Unsumme, im Fußball würde man darüber wohl eher schmunzeln. Omanyala, den wir liebevoll „Ferdi“ nennen, hat mit seiner unglaublichen Leistung 2021 mit der Fabelzeit von 9,86 Sekunden den internationalen Durchbruch geschafft. Er zählt jetzt zu den Top-Stars. Andorf war quasi sein Türöffner dazu. Ich stand mit ihm in den vergangenen zwei Jahren in sehr regelmäßigem Kontakt. Er ist schon seit Dienstag in Andorf, wo er sich auf das Meeting und die Weltmeisterschaft in Budapest vorbereitet. Er ist von der familiären und persönlichen Atmosphäre bei uns begeistert.

Welche anderen Stars gehen am Samstag in der Daxl-Arena in Andorf an den Start?

Der Diskusbewerb ist so gut besetzt wie noch nie. Lokalmatador Lukas Weißhaidinger, der bei seinem Heimmeeting sicher wieder lautstark, nicht zuletzt von seinem Fanclub aus Taufkirchen, angefeuert wird, bekommt Konkurrenz von Christoph Harting, dem Olympiasieger von 2016. Harting benötigt noch einen starken Wettbewerb, um sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Mit Connor Bell steigt zudem ein 22-Jähriger mit einer persönlichen Bestleistung von 66,23 Metern in den Wurfring. Es ist also wirklich „großes Kino“ zu erwarten. Neben Weißhaidinger starten auch die beiden anderen WM-Starterinnen aus Österreich, Susanne Walli und Victoria Hudson, in Andorf.



2007 haben Sie das Meeting erstmals organisiert. Was hat sich seither verändert?

Eigentlich alles. In den ersten Jahren waren wir froh, wenn nicht nur Athleten aus Österreich und Deutschland zu uns gekommen sind. Teilnehmer aus Italien oder Tschechien waren ein Highlight. In den vergangenen Jahren waren zahlreiche Weltklasse-Athleten zu Gast. Dadurch steigt auch der Erwartungsdruck, den wir vom Organisationsteam der IGLA long life an uns selber haben, immer mehr. Wir sind bekannt dafür, dass wir solche Veranstaltungen auf hohem Niveau organisieren und durchführen können. Das soll so bleiben, denn das ist unser ganz klarer Anspruch.

Ein Bild vom 16. August 2021: Organisator Klaus Angerer und Sprint-Weltstar Ferdinand Omanyala Bild: Streif

Sie sprechen gerne vom „sensationellen Andorfer Publikum“. Was meinen Sie damit?

Es ist egal, ob bei 30 Grad oder Regen, die Leute kommen voller Begeisterung zum Josko-Laufmeeting und machen es zu dem, was es ist: eine Veranstaltung mit einer ganz besonderen, emotionalen Stimmung. Unser Publikum ist sportbegeistert und fiebert mit. Ich rechne, wie in den vergangenen Jahren, wieder mit rund 1000 Besuchern.

Trotz des immer stärker werdenden Starterfeldes ist der Eintritt noch immer frei. Warum?

Es gab einmal kurz die Überlegung, Eintritt zu kassieren. Man muss aber sagen, dass die Bereitschaft des Publikums, für eine Leichtathletik-Veranstaltung Eintritt zu bezahlen, nicht sehr groß ist. Das ist beim Fußball anders. Allerdings glaube ich, dass wir durch die großzügigen freiwilligen Spenden mehr als durch mögliche Eintrittsgelder einnehmen.

Wie groß ist der Aufwand für die Organisation einer solchen Veranstaltung?

Ich kann es in Stunden nicht sagen, auf das Jahr gesehen kommt da schon etwas zusammen. Ich muss aber sagen, dass das gesamte Organisationsteam, bestehend aus rund zehn Personen, wirklich toll zusammenarbeitet. Beim Meeting selber haben wir rund 100 Helfer, denen ich schon jetzt herzlich danken möchte.

Welches Wetter würden Sie sich für Samstag wünschen?

Bewölkten Himmel, 25 Grad, kein Regen und natürlich Rückenwind für die Athleten. Ich schaue Jahr für Jahr, was völlig sinnlos ist, in der Wetter-App immer die 16-Tage-Prognose an (lacht).

Auch in den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 fand das Josko-Laufmeeting statt. Wie wichtig war das?

Mit viel Aufwand und Glück wegen der damals geltenden Regelungen ist uns das gelungen. Wenn das Josko-Laufmeeting zwei Mal ausgefallen wäre, hätten wir sicher Sponsoren verloren. Dann wäre eine Zukunft sehr ungewiss gewesen.

Wie lange sehen Sie sich noch in der Rolle des Hauptorganisators des Josko-Laufmeetings?

Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es mir immer noch Spaß macht, obwohl Aufwand und auch der Druck immer größer werden. Ich bin froh, wenn am Samstag endlich der erste Startschuss ertönt, weil wenn das Meeting läuft, dann ist das für das Organisationsteam die Belohnung für die viele Arbeit.

Josko-Laufmeeting-Organisator Klaus Angerer, Lukas Weißhaidinger Bild: Maringer

