"Es ist unglaublich, wie viel heute gekommen sind. Das macht mich stolz, ich bin froh, dass ihr immer hinter mir steht", sagte Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger am Samstagnachmittag auf dem Ortsplatz in Taufkirchen an der Pram. Dem Bronzemedaillengewinner der Olympischen Sommerspiele in Tokio und seinem Team wurde in seiner Heimat vor rund 600 Besuchern bei perfektem Sommerwetter ein feierlicher Empfang bereitet. "Die ganze Gemeinde ist wahnsinnig stolz auf dich", sagte Taufkirchens