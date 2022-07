Ibmer Moor: Das hat die größte Moorlandschaft Österreichs zu bieten

Das Ibmer Moor, benannt nach dem Ortsteil Ibm in der oberösterreichischen Gemeinde Eggelsberg, bildet gemeinsam mit dem Bürmoos und dem Weidmoos in Salzburg die größte zusammenhängende Moorlandschaft Österreichs. Auf rund 2.000 Hektar findet man die wichtigsten Moortypen nahe beieinander. Das Moor selbst ist streng geschützt, Besucher müssen auf einem Steg durch das Gebiet gehen, um die empfindliche Pflanzen- und Tierwelt, aber auch sich selbst nicht zu gefährden.

Der Torfstich und die Entwässerung in früheren Jahrhunderten haben dem bis zu 12.000 Jahre alten Moor Schaden zugefügt, vor allem in den Salzburger Teilen Bürmoos und Weidmoos sind die Torflager weitgehend abgebaut, erfährt man in den Moorführungen von Maria Wimmer. Im Weidmoos wurde allerdings eine rund 35 Hektar große Wasserfläche geschaffen, die sich zum Vogelparadies entwickelt hat.