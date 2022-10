Hygieneprodukte für Schülerinnen

Was Schottland 2021 vormachte, will die HTL in Braunau also nachmachen.

Der Mädchenanteil an der technischen Schule steigt jährlich, in den vergangenen Jahren auf mehr als 20 Prozent. Es gibt sogar Klassen, in denen mehr als die Hälfte Mädchen sind. Die HTL in Braunau bemüht sich seit Jahren, Mädchen und Technik zusammenzuführen, und veranstaltet unter anderem spezielle Mädchen-Technik-Tage.