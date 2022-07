Hurra, Ferien! Warum sich nicht alle über neun Wochen freuen

„Es geht ja nicht um neun Wochen Faulenzen“

Lehrer und Direktoren verteidigen bei einem OÖN-Rundruf mehrheitlich die Länge der Sommerferien, es gibt aber Kritik daran.

Während die Eltern vor der großen Prüfung stehen, neun Wochen Betreuung für ihre Kinder auf die Füße zu stellen, können Schüler, Lehrer und Direktoren ab Montag erst einmal entspannen. Nicht faulenzen, aber entspannen. Neun Wochen Ferien – dass so lange schulfrei ist, geht auf das frühere Leben am Bauernhof zurück. Die Kinder waren gerade im Sommer wichtige Arbeitskräfte am Hof. Heute gibt es immer weniger Landwirte, die Länge der Ferien ist geblieben. Sind die Ferien zu lang? Die Meinungen gehen auch bei Lehrern und Direktoren auseinander, wie ein OÖN-Rundruf zeigt.

„Alle Jahre wieder wird die Länge der Sommerferien in Frage gestellt. Bei den immer heißer werdenden Sommern ist aber die neunwöchige Pause, in der Erholung etwa im Schwimmbad gesucht wird, durchaus gerechtfertigt“, sagt Andreas Hofinger, Direktor des Gymnasiums in Ried.

Nach- und Vorbereitungsarbeit

Auch Lehrerin Regina Seeburger von der HTL-Braunau findet die Ferien nicht zu lange und weist genauso wie Hofinger auf Ferialpraktika hin, die gerade Schüler der Oberstufe jeden Sommer absolvieren. „Würden die neun Wochen Ferien nur zum Faulenzen verwendet, wären sie sicherlich zu lange. Ich weiß aber, dass viele Schüler und Lehrkräfte die Ferien neben der Erholung im Urlaub auch für andere Dinge verwenden“, sagt sie und nennt unter anderem Nachhilfe und Nach- und Vorbereitungsarbeiten. Sie wisse jetzt schon, dass ihr in den Ferien mit Sicherheit nicht langweilig sein wird.

Ist die Pause für Schüler zu lang? „Über die lange Lernpause hilft die neuerdings eingeführte Sommerschule hinweg“, betont Hofinger.

Anderer Meinung ist VS-Braunau-Laab-Direktorin Erika Bernroitner. „Ich finde neun Wochen am Stück sind zu lange. Ich würde die Sommerferien etwas kürzen, aber nicht die Ferienwochen im Jahr, sondern vielleicht länger Osterferien, ähnlich wie in Deutschland“, sagt sie. Sechs oder sieben Wochen seien genug. Ob sich die lange Lernpause gerade bei den Kleinen negativ auswirkt, könne sie nicht fundiert beantworten. „Wir wiederholen ohnehin im Herbst immer den Stoff, weil erfahrungsgemäß der Stoff, der ab Mai gelehrt wird, nicht mehr so fest verankert ist“, sagt sie. Die Herbstferien verteidigt die Direktorin und Lehrerin mit jahrzehntelanger Erfahrung: „Diese Verschnaufpause tut gut und dem Lernerfolg keinen Abbruch.“

Kürzere Ferien? Nein!

Für die Schüler sind neun Wochen Sommer-ferien nicht zu lange, sie haben viel zu tun.

Hurra, Ferien! Am meisten freuen sich wohl die Schülerinnen und Schüler auf die bevorstehende Sommerzeit. Neun Wochen lang werden sie – vorausgesetzt, sie besuchen die Sommerschule nicht – kein Klassenzimmer von innen sehen.

Sind neun ganze Wochen Ferien, die für viele neun Wochen Schul- und Lernpause sind, zu lange? Nicht, wenn es nach Elisa Häuslmann, Schulsprecherin des Gymnasiums Braunau geht. „Neun Wochen sind angemessen. Da einige Schüler im September Nachprüfungen haben, bleibt ihnen genug Zeit, um zu lernen und die Erholung kommt auch nicht zu kurz“, sagt die Schülerin. Auch sie verweist, so wie die Oberstufenlehrer (siehe Bericht links) auf Ferialpraktika, für die sich viele entscheiden (müssen).

„Auch Urlaube mit der Familie sind eine schöne Erinnerung, jedoch können diese nach der Schulzeit aufgrund des Studiums etc. nicht so häufig gemacht werden. Die neun Wochen können somit für Arbeit, Freunde, Freizeit und Erinnerungen genutzt werden“, sagt sie. Und betont, dass für viele die Schulzeit oft eine mentale Belastung sei und Ferien damit eine große Erleichterung sind. Nicht zuletzt möchte niemand wegen extremer Hitze im Sommer unkonzentriert im Klassenzimmer sitzen, so Elisa Häuslmann.

Ähnlich sieht es auch Alexander Knonbauer von der zweiten Klasse der HAK-Schärding: „Diese neun Wochen vergehen immer sehr schnell. In der Oberstufe haben die meisten Schüler dann nur noch fünf Wochen Ferien, da man ein Pflichtpraktikum machen muss“, betont auch er. Neun Wochen seien daher angemessen. Mit einem Schmunzeln lässt er wissen: „Zwei Wochen mehr würden auch nicht verkehrt sein.“

„Sieben Wochen – und Beginn im Juni“

Für Eltern werden Ferien zur Belastungsprobe – kürzere Ferien, früherer Ferienbeginn und bessere Verteilung wären wünschenswert

Wie sehen Eltern die Frage der Länge der Sommerferien?

„In der Zeit, in der ich Betreuung für die Kinder gebraucht habe, waren neun Wochen Ferien für mich deutlich zu lange. Da habe ich manchmal gedacht, das schaffe ich nicht“, sagt Monika Schachl aus Pramet. Für die Mutter zweier Töchter im Alter von 10 und 12 Jahren hat sich die Situation aber mehr und mehr entspannt, je älter die Kinder geworden sind. „Mittlerweile passen die neun Wochen sehr gut, damit die Kinder Abstand vom Lernen und vom Schulalltag bekommen können“, sagt Monika Schachl. „Je höher die Schulstufe wird, umso größer werden die Anforderungen“, sagt sie. Nicht begeistert ist Monika Schachl von der Herbstferien-Regelung. „Die müssten nicht sein.“

Weniger und früher

Karin Halabi aus Ried, ebenfalls Mutter zweier Kinder (12 und 17 Jahre) findet, dass neun Wochen Ferien am Stück zu lange sind: „Neun Wochen sind zu viel, die Kinder kommen danach nur schwer wieder ins Lernen. Sieben Wochen würden reichen, und die könnten schon früher, etwa im Juni, beginnen. Dann würden auch die Herbstferien Sinn machen“, sagt die Riederin, die in der Jahresverteilung der Ferien noch Verbesserungsmöglichkeiten sieht. „Eine Woche weniger Ferien könnte auch dazu beitragen, den Stress das Schuljahr über etwas abzufedern“, sagt Karin Halabi.

Lukas Erhardt aus Neuhofen, Vater von zwei schulpflichtigen Töchtern, wünscht sich in Österreich das „deutsche Modell“. Die Sommerferien seien eindeutig „zu lange“, sagt der 36-Jährige.

3 Fragen an Bildungsminister Martin Polaschek

Die Sommerferien stammen aus der Zeit, als die Kinder ihren Eltern in der Landwirtschaft bei der Ernte helfen mussten. Das ist lange her. Sind die neun Wochen noch zeitgemäß?

Unterricht, Lernen und Lehren haben sich verändert. Die Anforderungen dementsprechend auch. Man denke nur an die letzten drei Schuljahre und die zusätzlichen Belastungen aus der Corona-Pandemie für Schüler, Lehrkräfte und Eltern. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es für bestimmte Gruppen von Schülern auch eine sehr arbeitsame Zeit ist. Jene, die eine Ausbildung in einer berufsbildenden Schule eingeschlagen haben, müssen Praktika absolvieren. Einige vertiefen Gelerntes und machen beispielsweise Sprachkurse. Lehrerinnen sowie Lehrer und Schulleitungen müssen das abgelaufene Schuljahr abschließen, sich auf das kommende vorbereiten. Im Schuljahr 22/23 wird die digitale Grundbildung als neues Pflichtfach eingeführt. Das muss auch entsprechend vorbereitet werden. Weiters findet auch heuer wieder die Sommerschule statt. Die letzten zwei Ferienwochen können sich Schülerinnen und Schüler gezielt auf das nächste Schuljahr vorbereiten, Inhalte vertiefen bzw. Stoffgebiete wiederholen. Rund 40.000 Schüler werden in den letzten beiden Ferienwochen dieses Angebot in Anspruch nehmen.

Ist diese lange Pause aus pädagogischer Sicht sinnvoll?

Schüler brauchen auch eine Zeit, um zu entspannen. Besonders in diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, zusätzlich auch intensiv Freizeitangebote (Sport, Musik) zu nutzen, mit der Familie etwas gemeinsam zu unternehmen und Freunde zu treffen. Nach dieser Phase der Erholung geht es wieder in die Vorbereitungsphase für das nächste Schuljahr. Es ist nicht so, dass in den Sommermonaten keine pädagogische Arbeit stattfindet. Wir haben die Sommerschule, die von immer mehr Schülern in Anspruch genommen wird. Wir haben im Bereich von Wissenschaft und Forschung das Programm der Kinderuniversität, das bewusst darauf setzt, auf spielerische Art und Weise Kindern pädagogisch relevante Themen näherzubringen. Seitens der Länder und Gemeinden werden zusätzliche Sommerprogramme organisiert.

Gibt es Überlegungen, die Ferien an unser Sozialsystem, das auf Vollzeitbeschäftigung aufgebaut ist, anzupassen? Für berufstätige Eltern ist der Sommer ein Drahtseilakt.

Da findet schon einiges statt. Wir haben eine neue Bund-Länder-Vereinbarung zur Elementarpädagogik beschlossen. Wir investieren damit eine Milliarde in den Ausbau der Einrichtungen und die Errichtung neuer Krippen und Kindergärten. Das tun wir auch deshalb, weil Eltern und Erziehungsberechtigte in puncto Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit einer besonderen Herausforderung konfrontiert sind. Länder und Gemeinden ergänzen die Strukturen durch ihr System an Horten und Freizeitprogrammen. Und bei der Sommerschule wird heuer an ersten Sommerschul-Standorten in Vorarlberg zusätzliche Tagesbetreuung angeboten. Das ist natürlich noch lange nicht das Ende der Fahnenstange und wir werden auch hier an neuen Angeboten arbeiten.