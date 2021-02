Die Vorverlegung der Semesterferien um eine Woche kam überraschend – sowohl für Lehrer als auch für Eltern und Schüler. Der Landesverband der Elternvereine kritisiert diese Entscheidungen, die Schulen betreffend, als "Politik des Drüberfahrens, wo Entscheidungen ohne breiten Diskurs oder Konsens im stillen Kämmerlein getroffen" würden. Wie fühlen sich die Ferien diesmal für Schüler, Lehrer und Eltern an? Wir haben nachgefragt.

"Alles nicht so einfach"

Die Situation in den Schulen sei für Kinder, Eltern und Lehrer eine große Herausforderung. "Vorverlegte Ferien sind sicher für manche Eltern nicht leicht. Es ist nicht für jeden so einfach machbar, dass man einen eingetragenen oder geplanten Urlaub vorverlegen kann. Dass man jetzt irgendwo hinfahren kann, ist allerdings ohnehin ins Wasser gefallen", sagt der Obmann des Elternvereines am BORG Ried, Martin Wintersberger. Man hoffe sehr, dass sich die Situation rasch wieder normalisiere. Vor allem aber in den Grundschulen bräuchten viele Eltern die Betreuung ihrer Kinder.

Erholen in den Ferien

Ferien seien auch in diesen Zeiten wichtig, sagt Maria Führer-Lettner, sie ist Lehrerin an der Landwirtschaftlichen Fachschule Mauerkirchen. "Ferien sind Zeiten, in denen man sich regenerieren soll, um dann neu gestärkt in den zweiten Teil des Schuljahres einzusteigen." Normalerweise verbringt die Religionslehrerin die freien Semestertage gemeinsam mit Freunden auf einer Hütte im Pinzgau, was heuer ja nicht möglich ist. "Da es in dem Sinn keinen Ersatz gibt, werden wir uns auf lange Spaziergänge in der Umgebung konzentrieren. Ausrasten heißt auch genug schlafen, dabei die Tagesstruktur auflockern, gemütlich frühstücken, gemeinsam kochen, lesen, im Garten Bäume beschneiden – und die Schule für ein paar Tage vergessen", sagt Führer-Lettner. Das empfehle sie auch den schulpflichtigen Kindern. Denn es seien alle äußert fleißig gewesen, ob im Homeschooling oder in der Betreuung. "Wichtig finde ich für Kinder Alternativen zum TV oder PC und dass sie viel hinaus in die Natur kommen, zum Beispiel auf Spielplätze. Wir haben in Burgkirchen drei davon, sie sind großzügig, sodass man auch ausweichen kann."

"Hoffe auf baldige Normalität"

Von "ungewöhnlichen Ferien" spricht auch Jan Bruckbauer. Er besucht die 7. Klasse am Gymnasium Ried: "Es werden diesmal ungewöhnliche Ferien ohne großartige Pläne und Unternehmungen mit Freunden werden. Unser Kontakt wird weiterhin nur online stattfinden. Ich werde jedoch die Zeit ohne Distance Learning genießen. Jetzt heißt es durchhalten und mit Hoffnung auf Normalität in das zweite Halbjahr starten", so der Schüler.

"Weniger Zeit vor dem PC"

Magdalena Eberhartl geht in die 3. Klasse des Rieder Gymnasiums. Die 13-Jährige aus Hohenzell freut sich auf Tätigkeiten abseits der digitalen Welt: "In den Semesterferien möchte ich wieder weniger Zeit vor dem PC verbringen, was in den letzten Wochen und Monaten durch das Distance Learning nicht möglich war. Vor allem möchte ich die Zeit aktiv nutzen, um wieder mehr draußen in der Natur zu sein und meinen Hobbies nachzugehen: Kuchen backen, Ski fahren und Gitarre spielen", sagt sie.

Auch ihre Freundinnen zu treffen und gemeinsame Aktivitäten – etwa Shopping – zu unternehmen, danach sehnt sie sich: "Hoffentlich hat der Lockdown rechtzeitig ein Ende…!" Dem alljährlichen Skiurlaub mit der Familie trauert sie nach: "Es wird heuer nur eine Tagesskifahrt werden, wenn dies bis dahin noch möglich ist."

Trotzdem gebe es wie in jeden Ferien auch positive Dinge, wie zum Beispiel ausschlafen und am Abend länger aufbleiben zu können. "Auf jeden Fall werde ich aus der freien Woche das Beste rausholen und hoffe ganz stark, dass das 2. Semester im Klassenzimmer beginnt und nicht zu Hause vor dem PC", sagt Magdalena Eberhartl.

"Ferien? Freue mich auf Schule!"

Die siebenjährige Hannah Haubendraht aus Braunau freut sich zwar auf die vorgezogenen Ferien, aber noch mehr auf die Schule, in die sie nach den freien Tagen wieder gehen darf. "Weil ich meine Lehrerin und meine Freunde wiedersehe. Das Lernen zu Hause war nicht so toll, weil ich meine Klasse vermisse", sagt sie. Zum Glück, so die junge Braunauerin, habe sie zwei große Brüder. "Sonst wär mir sehr langweilig!" Die freie Zeit wird sie trotzdem gut nützen, gerade weil sie keine Schulaufgaben erledigen muss. "Ich kann ausschlafen, will Kuchen backen und möchte für einen Tag meine Oma und meinen Opa besuchen", sagt Hannah. Auch ein Skitag steht auf der Wunschliste der Braunauer Volksschülerin.

Hinaus und bewegen!

In Zeiten wie diesen müsse man in erster Linie der Bewegungsarmut entgegenwirken, rät der Leiter der Schulpsychologie der Bildungsdirektion, Andreas Girzikovsky. "Die Fitness des Körpers ist die Basis für kognitive Fähigkeiten, über Bewegung werden viele Botenstoffe erzeugt, die Wohlbefinden vermitteln. Daher rate ich zu viel Bewegung an der frischen Luft". Auch auf soziale Kontakte müsse man nicht verzichten: "Da spricht nichts dagegen, den Rahmen auszuschöpfen, der pandemiebedingt erlaubt ist, etwa Freunde zu einem Spaziergang zu treffen." Wichtig sei es auch, eine Distanz zum digitalen Alltag zu finden: "Wenn Kinder und Jugendliche zehn, elf Stunden am Tag online sind, das ist zu viel!" Es könne auch helfen, sich in den Ferien wieder einmal in etwas, was man gerne tut, "richtig hineinzutigern, in einen Flow zu geraten und einfach einmal die Zeit zu vergessen."