Hundesportler glänzen mit Top-Platzierungen

Bei den Landesmeisterschaften für Oberösterreich, Salzburg und Tirol in Eugendorf haben die Hundesportler des GHSC Obernberg Erfolge errungen. Im Agility ist Simone Huber mit Whisky Landesmeisterin in der Gruppe AG senior large, Conny Altendorfer hat mit Jacky Platz drei geschafft. Markus Streicher ist mit Sunny Vizelandesmeister in AG senior small – Platz drei ging an Johann Streicher mit Hexi. In der Gruppe AG1 small erreichte Nina Außerleitner mit Pepsi Rang zwei.

Auch im traditionellen Hundesport bewiesen die Obernberger Klasse: In der Gruppe BH2 gab es einen Landesmeistertitel für Nicole Dobler mit Finn, in der Gruppe BH3 Rang zwei für Karin Wagner mit Moe. Landesmeister in der Gruppe SPFH3 ist Simone Russinger mit Jack. Auch in der Gruppe SCHH1 ging der Landesmeistertitel nach Obernberg: an Sylvia Hell mit Tayga; Platz drei schaffte Raimund Drahoss mit Lennox. In der Gruppe SCHH3 siegte Mike Kronreif mit Django.