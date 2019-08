Hunderte werden Grenzen und Brücken überschreiten

Die 800er-Marke soll 2019 fallen. Das haben sich die Organisatoren des Zweibrückenlauf, der am Samstag, 7. September, in Wernstein stattfindet, vorgenommen. Im Vorjahr fehlten nur mehr drei Teilnehmer auf diesen Rekord. Josef Piroth, Obmann der Union Wernstein, ist optimistisch: "Die Anmeldung am Online-Portal läuft schon sehr gut. Außerdem haben schon einige große bekannte Firmen aus der Region angekündigt, dass sie heuer ein großes Team stellen werden."

Der "Klassiker" des Zweibrückenlaufes führt über 13,44 Kilometer von Wernstein zum Kraftwerk Ingling und auf der bayerischen Seite geht es entlang des Radwegs Innufer wieder zurück. Die aktuellen Streckenrekorde – beide im Vorjahr aufgestellt – werden von Tobias (42:47 Minuten) und Susanne Schreindl (48:51 Minuten) gehalten. Sollten diese heuer "geknackt" werden, winkt dem- oder derjenigen eine Prämie von 100 Euro.

Wer es lieber kürzer mag, sollte sich für den Raiffeisen Businesslauf anmelden. Die 5,6 Kilometer lange Strecke ist einfacher, ohne große Steigungen und auch für Hobbyläufer gut zu bewältigen. Auch Firmen, Banken und Behörden sind zu diesem sportlichen Kräftemessen eingeladen. Beide Läufe werden um 14.30 Uhr gestartet. Davor (ab 12.30 Uhr) werden bereits die Nordic Walker und die Nachwuchsläufer (ab 13.30 Uhr) ihre Rennen absolvieren.

Das von der Union Wernstein in Zusammenarbeit mit dem SV Neukirchen/Inn veranstaltete Laufereignis zählt auch zum Grenzland-Laufcup.

Anmeldung online unter www.unionwernstein.at oder telefonisch unter der Nummer 07713/ 70 00 15. Nachmeldung bis eine Stunde vor dem Start.