Hundebesitzer entblößte sich vor Passanten

Zwei Opfer hatten sich in den vergangenen Tagen gemeldet. Sie waren in Sankt Pantaleon (Bezirk Braunau) auf den Fremden getroffen. Dabei ließ der Mann, der einen kleinen weißen Hund bei sich führte, seine Hose herunter und nahm "teilweise unzüchtige Handlungen" vor. So soll er etwa seine Genitalien berührt haben, berichtet die Landespolizeidirektion am Montag.

Es handelt sich um einen 58 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Braunau. Bei seiner Einvernahme gestand er, sich seit Mitte April mindestens sechs Mal vor einzelnen Personen entblößt zu haben, laut seinen Angaben ausschließlich im Ortsteil Reith in Sankt Pantaleon. Die Polizei in Ostermiething bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133 4211 zu melden.

Erst in der Vorwoche wurde ein ähnlicher Fall aus Hochburg-Ach (Bezirk Braunau) bekannt. Ein 45-Jähriger soll vor Geschäften und auf belebten Parkplätzen 255 Mal masturbiert haben. >> Die Polizei startete einen Zeugenaufruf