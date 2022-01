Hunde: Appell zum Chip-Registrieren

Nachdem mehrere Hunde in der Silvesternacht aufgrund des Lärms entlaufen waren, appelliert die Pfotenhilfe, die in Lochen ein Tierheim betreibt, einmal mehr, "gechippte" Hunde mit deren Chip-Daten auch wie vorgesehen registrieren zu lassen, um sie im Bedarfsfall leichter identifizieren zu können. Im Raum Braunau sei am Silvesterabend ein verzweifelt herumirrender Yorkshire-Terrier gefunden und von einem Tierfreund versorgt worden, bis er am Neujahrstag zum Tierschutzhof der Pfotenhilfe gebracht werden konnte.

"Der Yorkshire-Terrier war nicht registriert, wir konnten daher keinen Halter ausfindig machen. Erst am Nachmittag des Neujahrstags meldete sich dieser bei der Polizei. Über die Chipregistrierungspflicht werden die Halter weder informiert, noch wird sie überhaupt kontrolliert", sagt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Es sei sehr ärgerlich, "dass so viele Leute trotz aller Warnungen wieder nicht auf ihre Tiere aufgepasst haben. Man kann nicht sorglos feiern und seinen Hund ungesichert alleine im Garten lassen oder – womöglich auch noch mit zu lockerem Halsband – im ärgsten Silvesterlärm spazieren führen, besonders wenn man weiß, dass es ein ängstlicher Hund ist."

Auch die mehr als 600 Tiere am Hof in Lochen seien extrem nervös und ängstlich gewesen. Mit der Silvester-Knallerei haben die Tierschützer naturgemäß keine Freude.