Hündin ausgesetzt – nun soll Halter ausgeforscht werden

BRAUNAU/LOCHEN. Erneut hat es die Pfotenhilfe, die in Lochen ein Tierheim betreibt, mit einem ausgesetzten Tier zu tun. Als die Polizeiinspektion Braunau am Abend des Aschermittwochs anrief, habe man bei der Pfotenhilfe zunächst an einen verspäteten "Faschingsscherz" geglaubt, da die Polizisten in der Inspektion Gesellschaft von einem American Staffordshire Terrier hatten, der im Stadtgebiet angebunden war – mit Pass und etwas Futter.

Die Hündin sei zwar gechippt, aber immer noch auf den "ursprünglichen" Züchter registriert. Der Halter habe wohl gedacht, dass man dadurch nicht auf ihn komme, er habe aber vermutlich nicht damit gerechnet, dass via Züchter die Besitzerschaft des Hundes nachvollzogen werden könnte.

Die Polizei ermittele jedenfalls wegen Tierquälerei. Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler spricht nach Übernahme der "sehr anhänglichen, jungen Hündin" über eine Anfrage vom Vormittag des Aschermittwochs aus Bayern "mit Fotos genau dieser Hündin, in der per sofort ein Platz gesucht wurde, weil der ursprüngliche Halter sie erschießen" wollte.

"Ich war skeptisch und bot erst an, über soziale Medien bei der Vermittlung zu helfen, doch das wurde abgelehnt", so Stadler. "Hunde dieser Rasse dürfen in Bayern nicht gehalten werden, und zudem ergab ein Blick in den Pass, dass nicht einmal der für den Grenzübertritt erforderliche Tollwutschutz gegeben ist."

