Hühner lehren Führungskompetenz

So verspricht es Tierärztin Doris Gansinger mit ihrem "Chicken Camp", das von 7. bis 9. Juni von Experten des "Animal Training Center" (ATC) aus Graz auf ihrem familieneigenen Gut in Seyring veranstaltet wird.

Dabei setzt die Methode auf positive Verstärkung. Nicht nur im Stall sondern auch im Büro sollen damit bessere Erfolge erzielt werden. Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Manager, sondern auch an Lehrer, Psychologen und Trainer.

Anna Oblasser-Mirtl vom ATC leitet die Veranstaltung. Für die Trainerin steht fest: "Hühner verzeihen keine Fehler." Erst gibt es "Trockenübungen" und kurze Theorieblöcke, bevor es ans lebende Objekt geht. Die Trainerin ist eine Expertin auf ihrem Gebiet – neben Diabetikerhunden bildet das ATC auch tierische Filmdarsteller aus. "Ein Huhn setzt die erhaltene Information sofort um", sagt Gansinger. Man habe dadurch eine unmittelbare Reaktion auf sein eigenes Handeln und könne so seine eigene Kommunikation verbessern. Immerhin kann ein Huhn innerhalb von zehn Minuten vier neue Kommandos lernen. Das Geheimnis der Menschen-Führung wie jenes des Geflügel-Trainings liege in der Beobachtung: "Jedes Huhn hat seine eigene Persönlichkeit und Stärke", weiß Gansinger. Ebenso könne man nicht jede Übung für jedes Huhn gleich aufbauen – wobei bei allen Tieren die Konditionierung des gewünschten Verhaltens über Leckerlis am besten funktioniert. Am Ende soll das Trainingshuhn Kunststücke beherrschen wie einen Kegel anstoßen, durch Hütchen durchgehen und drehen oder einen Ball vom Tisch schmeißen. "Hühner brauchen klare Kommunikation", erklärt Gansinger. "Klare Kommunikation ist auch das A und O, wenn ich eine gute Führungskraft sein will", sagt die Geflügel-Fachärztin.

