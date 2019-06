Hühner als Lehrmeister für Kommunikation

Hühner als Lehrmeister für eine geglückte Kommunikation mit Mensch und Tier: Das war das Thema eines originellen und fachlich fundierten Seminars in Aurolzmünster und zugleich eine Oberösterreich-Premiere für ein sogenanntes Chicken-Camp. Zwei Expertinnen des Animal Training Centers (ATC) aus Graz begleiteten und unterrichteten "Chicken-Lehrlinge" drei Tage lang am Seyringergut.

Doris Gansinger, Besitzerin des Guts und Fachtierärztin für Geflügel, sei selbst überrascht gewesen von der Lernfähigkeit der Hühner: In zwei Minuten lerne ein Tier, einen Kegel umzustoßen, sich zu drehen oder auf einen farblich markierten Punkt zu picken. Selbst das Nachziehen von Spielzeug sei für Hühner kein Problem.

Ein Huhn setze die erhaltene Reaktion sofort um, der Trainer habe nahezu im selben Augenblick eine Reaktion – damit seien die Tiere die idealen Lehrmeister. Außerdem, so Gansinger, schärfe das Training das strategische Denken. "Man kann mit dem Huhn ja nicht reden. Ich muss mir also vorher überlegen, was ich erreichen will und wie ich es nonverbal umsetzen kann."

Bei Hühnern funktioniere das mit dem sogenannten Klickertraining: Setzt das Huhn das gewünschte Verhalten, wird geklickt, und es bekommt etwas zu fressen. So lenkt man es nach und nach in die gewünschte Richtung.

Weil die Methode in abgewandelter Form auch auf die Kommunikation von Mensch zu Mensch angewendet werden könne, nahmen neben Tierhaltern auch Pädagogen, Psychologinnen und Unternehmerinnen am Seminar teil. Eine Fortsetzung ist geplant.

