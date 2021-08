Huber-Reiter: "Das Ziel ist natürlich, den Einzug in den Landtag zu schaffen"

Nach der Wahl 2015 haben die Grünen im Innviertel ihr Landtagsmandat verloren. Das soll sich nach den Landtagswahlen am 26. September 2021 wieder ändern. Brigitte Huber-Reiter (51), Gemeinderätin, aus Neuhofen im Innkreis tritt als Innviertler Spitzenkandidatin an. Für den Einzug in den Landtag in Linz benötigen die Grünen im Wahlkreis Innviertel ein Ergebnis von 11,1 Prozent.