HTL lockt in Ferien mit Sport und Technik

Unter dem Titel "Sport trifft Technik" richtet sich die HTL Braunau an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 13 Jahren, an drei Tagen (9. bis 11. August) in den Sommerferien werden sportliche Aktivitäten mit technischen Übungen und Experimenten verknüpft. Der Sportteil kommt als Kombination aus Spiel und Spaß in den Turnhallen auf den Sportanlagen der HTL Braunau daher. Bei den Technikeinheiten gibt es zwei Kategorien: chemische und physikalische Experimente im Wechsel mit Mechanik beziehungsweise Elektronik im Wechsel mit Mediendesign. Als Unkostenbeitrag werden 60 Euro eingehoben, in diesem Beitrag ist auch das Mittagessen inkludiert. Eine Anmeldung ist via www.htl-braunau.at noch bis 31. Juli möglich.