HTL-Fachschule samt Lehrabschluss als Alternative

Die HTL Braunau macht verstärkt auch auf ihre vierjährige technische Fachschule für Elektronik und Technische Informatik aufmerksam, die eine solide Ausbildung bietet. Schwerpunkte liegen im Bereich der modernen Unterhaltungselektronik und Netzwerktechnik. Der hohe Praxisanteil, der hauptsächlich in den modernen Werkstätten, Laboren und Projekträumen der HTL Braunau abgehalten wird, ist besonders auch für Schüler mit handwerklicher Begabung geeignet – vom SMD-Löten über Platinenfertigung und Elektronikdesign bis hin zu Netzwerk- und Softwaretechnik.

Empfehlenswert sei die technische Fachschule auch besonders, wenn nach der vierten Klasse Mittelschule bereits ein technischer Lehrberuf angestrebt werde, aber noch ein 9. Schuljahr absolviert werden müsse, so die HTL Braunau. Der hohe Praxisanteil in den Werkstätten biete optimale Voraussetzungen für den Einstieg in einen technischen Lehrberuf.

Rund 50 Prozent des Unterrichts bestehen aus Werkstätten- und Laborunterricht. Am Beginn des Abschlussjahres steht ein zehnwöchiges Betriebspraktikum in verschiedenen Unternehmen der Region auf dem Programm. Der Fachschulabschluss sei gesetzlich mit einem Lehrabschluss gleichgesetzt, so die HTL Braunau. Und man habe die Möglichkeit, nach erfolgreicher Abschlussprüfung die Meisterprüfung zu machen. Außerdem könnten die Fachschulabsolventen direkt im angeschlossenen Bildungszentrum der HTL Braunau die Berufsreifeprüfung ablegen, die zum Studieren berechtige. Die Ausbildung biete perfekte Einsatzmöglichkeiten in den Berufsbereichen Produktions- und Verarbeitungstechnik, Qualitätssicherung, Arbeitsvorbereitung, Montage oder Programmierung von Systemen der industriellen Elektronik, Telekommunikationstechnik oder Computer- und Netzwerktechnik.

Einen eigenen Infonachmittag gibt es am Freitag, 17. Februar, von 13 bis 17 Uhr an der HTL Braunau, wobei auch aktuelle Abschlussprojekte von Fachschülern vorgestellt werden. Zudem sind Schnuppertage möglich, Anmeldung unter Tel. 07722/83690.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper