HTL Braunau unterstützt weit entfernte Partnerschulen

Anfang Dezember schickt die HTL Braunau einen Container zur Partnerschule nach Nicaragua, ein Container für die Brother Konrad School in Uganda ist in Planung. Unterstützungen für diese Aktionen sind herzlich willkommen.

Die HTL Braunau unterhält intensive Partnerschaften mit dem IPLS León in Nicaragua und der Brother Konrad School in Lira/Uganda. Von großer Bedeutung sind aber auch die Projekte, die abgewickelt werden. Dabei geht es vor allem um die Ausstattung der Schule und um den Aufbau von entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten: In León gibt es deshalb ein Windrad, auf beiden Schulen befinden sich Photovoltaikanlagen und die Computerausstattung wurde deutlich verbessert. Der Werkstättenausbau in Lira und ein CNC-Zentrum in León sind weitere Beispiele. "Anfang Dezember schicken wir den Prototypen eines E-Lasten-Fahrrads nach Nicaragua, der im vergangenen Jahr in der HTL entstand. Mit dabei sind entsprechende Materialien, damit dieser Prototyp in unserer Partnerschule in einer Kleinserie gebaut werden kann. Sehr erwünscht wären dabei gut erhaltene Fahrräder, die in diesem Zusammenhang Verwendung finden würden", so Organisationsobmann Werner Lengauer.

Generell sei es so, dass vor allem Handwerkzeuge und Elektrowerkzeuge für die Ausstattung der Schulen gesucht werden. "Akkuschrauber, (Schlag-)Bohrmaschinen, Fräsen, Hobel, Schleifmaschinen, Stichsägen, Industriesauger und ähnliche Maschinen wären sehr gefragt. Notwendig sind aber auch einfache Handwerkzeuge von Hammer, Schraubenzieher, Rollmeter, Ring- bzw. Gabelschlüssel, Meiseln, Zangen, Feilen, Ratschen und Bit-Sets bis hin zu Schaufeln, Besen, Rechen, Spitzhaken und ähnlichen Geräten", so Lengauer zur Wunschliste für Gegenstände.

"Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung. Bitte bringen Sie uns mögliche Gegenstände vorbei oder informieren Sie uns, dass wir sie abholen", so Werner Lengauer. Kontakt unter Tel.: 07722/63690-260 bzw. 0680/3105435. Damit etwaige Spenden gleich mit dem nächsten Container versandt werden können, wäre eine Übergabe bis 20. November wünschenswert, so die HTL.