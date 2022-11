HTL Braunau mit Techniktagen für Mädchen

180 Mädchen besuchen derzeit die HTL Braunau, sie stellen damit bereits ein Fünftel aller Schüler an der Technikerschmiede. Eigene Mädchen-Technik-Tage, die am 11. und 12. November zur HTL Braunau locken, bieten allen Schülerinnen der 3. und 4. Klassen aus Gymnasium und Mittelschule die Möglichkeit, das eigene Technikinteresse zu testen und in die Technik hineinzuschnuppern.

Insgesamt acht Kurse ermöglichen interessierten Teilnehmerinnen Einblicke in die Welt der Technik. Es kann ausprobiert werden, wie alternative Energie bewegt, wie Computergrafik und Animation funktionieren, wie Programmieren geht und was alles zum Internet dazugehört. Die Welt der Bionik und der Mechatronik können erforscht werden, und die Mädchen können elektronische Geräte selbst anfertigen oder das Innenleben eines Computers kennenlernen. Für Mädchen, die eine sehr weite Anreise haben, gibt es die Möglichkeit, im angrenzenden Internat Osternberg zu übernachten.

"Burschen entscheiden sich deutlich häufiger für eine Ausbildung im technischen Bereich als Mädchen. Das hat oft auch den Grund, dass Burschen vertrauter mit Technik sind als Mädchen. Genau hier setzen wir mit den Mädchen-Technik-Tagen an. Die Teilnehmerinnen sollen die Chance haben, völlig neutral entscheiden zu können, ob die Technik etwas für sie ist", so Regina Seeburger, die schulintern für die Organisation der Mädchen-Technik-Tage zuständig ist. "Wir versuchen mit dieser Veranstaltung eine Möglichkeit der Orientierungshilfe zu schaffen, die in den vergangenen Jahren sehr viel Zuspruch bekommen hat."

Zwischen den Kursen wird verköstigt, die Betreuung der Kurse übernehmen Lehrkräfte und Schüler der HTL. Die Technik eröffne sehr gute Berufsaussichten, es lohne sich hineinzuschnuppern. "Nur wenn man auch kommt und ausprobiert, kann man feststellen, ob es gefällt", sagt Braunaus HTL-Direktorin Gerda Schneeberger. Die Mädchen-Technik-Tage sind kostenlos. Man kann an einem, zwei oder auch an allen drei Halbtagen teilnehmen. Die Anmeldung ist bis 6. November möglich und erfolgt online über die Website www.htl-braunau.at