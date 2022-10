HTL Braunau bereits zum neunten Mal zur innovativsten Schule gekürt

Besondere Diplomarbeitsprojekte im Schuljahr 2021/22 haben den Grundstein für den jüngsten Erfolg gelegt und die Talenteschmiede wieder ins Rampenlicht gerückt.

Insgesamt 13 Projekte der HTL Braunau wurden im Frühjahr beim größten österreichischen Wettbewerb für Diplomarbeiten, Jugend Innovativ, mit dem Eco- oder Digi-Bonus in Höhe von je 300 Euro ausgezeichnet. Acht Projekte erreichten das Bewerbs-Halbfinale, drei wurden im Finale mit Anerkennungspreisen in Höhe von 500 Euro ausgezeichnet. "Durch die vielen Einreichungen und die breite Palette an Innovationen und Erfindergeist war es möglich, diese Auszeichnung nun schon zum neunten Mal zu erreichen", sagt Direktorin Gerda Schneeberger.

Viele Arbeiten der nunmehrigen Absolventen der HTL Braunau beschäftigten sich mit der Lösung von Problemen, die den Klimawandel betreffen, die den Alltag erleichtern oder die einfach Spaß machen. Auch für heuer sind einige Einreichungen geplant, im Rahmen eines Tages der offenen Tür an der HTL Braunau am 2. Dezember von 9 bis 17 Uhr lassen sich die Projekte begutachten.

App für Indoor-Orientierung

Die Innviertler Technikerschmiede ist auch bei anderen Wettbewerben erfolgreich: Sarah Dreiblmeier und Peter Endl haben beim Ideenwettbewerb Unikate des Österreichischen Behindertenrates ihre Diplomprojekt-App "Pathfinder" eingereicht und sind mit einer Siegerprämie von 2000 Euro sowie der Auszeichnung "Unikat" belohnt worden.

Sarah Dreiblmeier und Peter Endl Bild: HTL/privat

Die App soll eine barrierefreie Indoor-Navigation ermöglichen und es schaffen, dass sich auch mobilitätseingeschränkte Menschen indoor zielgerichtet und vor allem auch schnell ihrem Ziel nähern können, ohne falsche Wege einzuschlagen und umkehren zu müssen. Mittels GPS gelingt eine Festlegung der Reiseroute zwischen verschiedenen Orten bereits sehr gut, anders verhält sich das zum Beispiel in Amtsgebäuden. Hier ist es für ortsunkundige Personen oft schwierig, auf Anhieb den richtigen Weg zu finden. Menschen ohne körperliche Beeinträchtigung kehren einfach um, wenn sie den falschen Gang erwischt haben, für Menschen, die eine eingeschränkte Mobilität haben, ist das aber sehr oft mit viel Mühe verbunden.

Dreiblmeier und Endl haben mit ihrer App eine Möglichkeit geschaffen, den Weg zu einem bestimmten Büro auf Anhieb zu finden. Mit künstlicher Intelligenz wird die aktuelle Position der Nutzerin oder des Nutzers mittels Türschilder ermittelt und der kürzeste, barrierefreie Weg durch das Gebäude ausgegeben. Auch nur das Anzeigen des Gebäudeplanes ist möglich, um sich selbst zu orientieren.

Staatsmeister im Skeet

Auch sportlich können die Schüler der HTL Braunau durchaus Besonderes vorweisen: Konstantin Bandat hat bei den jüngsten Österreichischen Meisterschaften des Austria Sportschützen Fachverbandes in der Schülerklasse mit Abstand die meisten Tontauben in der Disziplin "Austrian Skeet" getroffen und sich so zum österreichischen Meister geschossen.

Staatsmeister Konstantin Bandat Bild: HTL/privat

Bei 200 Tontauben landete Bandat 183 Treffer und hielt den Zweitplatzierten, der auf 129 Treffer kam, deutlich auf Abstand. In der Mannschaftswertung schaffte Konstantin Bandat Rang drei – zusammen mit Hans-Jörg Bernhardt und Konstantins älterem Bruder Tristan Bandat, der ebenfalls die HTL Braunau besucht und bereits absolviert hat.

"Ich freue mich sehr über den Sieg in meiner Klasse bei den Österreichischen Meisterschaften. Austrian Skeet ist ein Sport, bei dem man immer am Ball – oder besser an der Tontaube – bleiben muss. Ich weiß es zu schätzen, dass ich zu Trainingscamps auch während der Schulzeit fahren darf und es hierfür Verständnis in der HTL Braunau gibt", sagt Konstantin Bandat. (sedi)