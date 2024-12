HTL Braunau bereits zum elften Mal in Folge zu innovativster Schule gekürt

Zum bereits elften Mal in Folge wurde die HTL Braunau im Wettbewerb Jugend Innovativ zur innovativsten Schule Oberösterreichs gekürt. Der Erfolg basiere auf einer beeindruckenden Zahl an Projekteinreichungen: Insgesamt 26 Diplomarbeiten der HTL Braunau aus dem Schuljahr 2023/24 wurden mit dem Eco- oder Digi-Bonus ausgezeichnet – ein neuer Höchstwert, so die HTL Braunau, die auf ein Preisgeld von insgesamt 7800 Euro verweist. Besonders hervorzuheben seien drei Projekte aus dem Bionik-Bereich, die es ins Bundesfinale schafften.

EEG-gesteuerte Unterarmprothese: Julian Gerstlohner und Fabian Schratz entwickelten eine Prothese, die über Hirnaktivität gesteuert wird und komplexe Befehle ausführt.

The Plastic Eater: Anna Simonsen und Samantha Wanderer kultivierten eine symbiotische Kombination aus Bakterien und Pilzen, die Plastik zersetzen und so die Umwelt schonen.

EcoBoard: Robert Palmer und Jan Reischl entwickelten nachhaltige Platinen aus Holzfasern, um Kunststoff in der Elektronikproduktion zu reduzieren.

Zusätzlich wurden The Plastic Eater und EcoBoard mit Ehrenmedaillen beim Energy Globe Award OÖ ausgezeichnet. Das Projekt von Simonsen und Wanderer konnte dabei sogar einen Kategoriensieg erringen, während EcoBoard beim deutschen Wettbewerb "Jugend forscht" ebenfalls punkten konnte. Das Gesamtengagement hat der HTL Braunau erneut die Auszeichnung "Innovativste Schule Oberösterreichs" eingebracht. "Es ist eine große Freude zu sehen, wie unsere Arbeit Früchte trägt", so Direktorin Gerda Schneeberger.

Erfolg in weiteren Bereichen

Erfolgreich ist die HTL Braunau mitunter auch in weniger technischen Bereichen: Bei der Landesmeisterschaft "Entrepreneurship/Business Development" schafften Nicolas Reiner und Manuel Schober den dritten Platz. Es galt, einen Businessplan für eine Geschäftsidee zu entwickeln, die mehr junge Frauen für technische Berufe begeistern kann. Das junge Duo der HTL Braunau servierte die Idee einer Softwareplattform, die speziell junge Frauen mit Unternehmen vernetzt, um technische Karrierewege zu fördern.

"Unsere Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr, als wir im Rahmen des Wirtschaftsunterrichts eine Junior-Company gründeten und Landesmeister wurden, haben uns enorm geholfen", sagt Manuel Schober.

