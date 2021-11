HTL-Ball Braunau abgesagt

Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Der HTL-Ball Braunau im Jänner 2022 findet nicht statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben sich die Verantwortlichen in der Schule gegen die Planung der Veranstaltung entschieden. "Die unsichere und nicht vorhersehbare Lage, eventuelle neue oder geänderte gesetzliche Bestimmungen und Rahmenbedingungen lassen keine Planung in gewohnter Professionalität zu", heißt es in einer Mitteilung der Schule.

Der HTL-Ball Braunau findet normalerweise direkt im Schulgebäude statt und zählt zu einem der größten Schülerbälle in der Region. Getanzt wird auf fünf Stockwerken in verschiedenen Motto-Bars.