HTL-Angebot: Sport trifft Technik in den Ferien

Die HTL Braunau bietet von 8. bis 10. August "Sport trifft Technik" für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren, wobei Sporteinheiten mit technischen Aktivitäten kombiniert werden. Sportlehrer Klaus Falkner ist mit einem großen Team von Lehrkräften und Schülern der HTL im Einsatz, in den Turnsälen und auf den Sportanlagen der Schule stehen Badminton, Beachvolleyball, Fußball und Tischtennis auf dem Programm, dazu werden Tanz-Choreografien eingeübt.

Alle Teilnehmer können wählen, ob sie lieber Lötübungen in der elektronischen Werkstätte im Wechsel mit Mediendesign oder Übungen in der mechanischen Werkstätte im Wechsel mit naturwissenschaftlichen Experimenten machen wollen. Die Veranstaltung findet jeweils von 9 bis 15 Uhr statt. Mittagessen sowie alle Materialkosten sind im Kursbeitrag von 60 Euro enthalten.

"Dieses Programm eignet sich perfekt, um in den Sommerferien in Schwung zu bleiben, sowohl körperlich als auch geistig", so Organisator Klaus Falkner. Die Anmeldung ist bis 31. Juli 2022 über die Website der HTL Braunau unter www.htl-braunau.at möglich.