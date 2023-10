HSV Ried: Talent Noah Jonas war im Finish der Saison nicht zu bremsen

Zum Abschluss der Saison fuhren die Motocross-Nachwuchstalente des HSV Ried noch einmal Top-Ergebnisse ein. Allen voran Noah Jonas, der sich nach dem Vize-Staatsmeistertitel vor zwei Wochen beim Finale in Herzogsdorf den Motocross-Landesmeistertitel in der 85-ccm-Klasse sicherte – und das, obwohl die Finalläufe im Mühlviertel für den "Rookie" nicht nach Wunsch gelaufen sind.

"Ich stand zwar auf der Pole-Position, aber in den Rennen hatte ich dann leider schlechte Starts", sagt Jonas. Insgesamt drei Mal stürzte der HSV-Fahrer von seinem Bike. Jedoch konnte er mit einer beherzten Leistung trotzdem schlussendlich über den Landesmeistertitel jubeln. "Der Titel ist natürlich toll. 2023 war eine coole Saison", sagt Jonas, der aber nicht als einziger HSV-Fahrer mit Erfolgserlebnissen aus Herzogsdorf zurückkehrte.

Nicko Kinz, der ebenfalls in den 85-ccm-Läufen an den Start ging, konnte sich über Platz fünf in der Tageswertung freuen. Dahinter landeten Christoph Edlinger auf Rang sechs und Karl Thalhammer auf Rang acht. Thalhammer sicherte sich zudem den Vize-Titel in der Landesmeisterschaftswertung. Mit Luka Huber schaffte ein weiterer HSV-Nachwuchsfahrer den Sprung unter die Top-15 in der Tageswertung. In dieser fuhr Raphael Edlinger in der 50-ccm-Klasse mit Rang zwei auf das Podest.

Schwerer Sturz

Weniger Glück hatte hingegen Tobias Ebster beim Rallye-WM-Lauf zur Vorbereitung auf die Rallye Dakar, die im Jänner stattfindet. Nach einem schweren Sturz inklusive ausgekugelter Schulter musste Ebster frühzeitig aufgeben. Die Rallye Dakar ist aus derzeitiger Sicht nicht in Gefahr.

