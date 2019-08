HSV Ried muss sich mit Vize-Titel begnügen

Nicht weniger als 160 Fahrer kämpfen mit ihren Teams um die 5. Österreichische Internationale Vereins- und Clubmeisterschaft. Von Beginn an entwickelte sich ein Zweikampf zwischen dem MSC Rietz und dem Gastgeber HSV Ried, der sich bis zum großen Finale fortsetzte. Am Ende erkämpfte sich der MSC Rietz mit Elias Bachmann, Fabian Kaufmann, Rudi Pöschl und Hubert Schöpf den Österreichischen Vereinstitel 2019. Der zweite Platz und damit der Vize-Titel ging an den HSV Ried mit Michael Wagner, Michael Schweighofer, Jürgen Kinz und Robert Jonas. Rang drei holten sich Armin Ohrlinger, Philipp Altenstrasser, Jochen Siedler und Mario Martinz vom HSV Wels – ZV Motorsport.

In allen Rennen wurden spannende "Rad-an-Rad-Duelle" geboten. Darüber hinaus sahen die Motocross-Fans eine atemberaubende Freestyle Show. Lob gab es von allen Seiten – auch vom Mehrnbacher Bürgermeister Georg Stieglmayr: "Der HSV Ried hat eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt."

