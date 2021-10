HSV Ried: Drei Staatsmeistertitel

Der Jugend-Staatsmeister in der Klasse 85 ccm steht mit Moritz Ernecker seit 3. Oktober fest. 14 Tage später holten nun Simon Breitfuss und Marcel Stauffer die nächsten beiden Meisterteller – Breitfuss in der Junioren-ÖM und Stauffer in der MX-2-Staatsmeisterschaft. Fast zeitgleich siegte der erst neunjährige Tobias Scharinger in der "FIM Europe Junior e-Motocross"-Meisterschaft.

Marcel Stauffer feierte seinen insgesamt fünften Staatsmeistertitel und seinen ersten für den HSV Ried. "Ganz besonders freue ich mich, dass ich gleich in meinem ersten Jahr beim HSV Ried dem Verein den MX-2-Staatsmeistertitel bringen kann", so Marcel Stauffer. Simon Breitfuss darf sich gleich über zwei Titel freuen: Slowenischer MX-2-Staatsmeister und nun auch Österreichischer MX-Junioren-Staatsmeister.