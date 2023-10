HSV-Pilot Jonas kürte sich zum Vizestaatsmeister

Mit Tagesrang zwei und zwei sehr guten Läufen sicherte sich der junge Pilot vom HSV Ried den Vize-Staatsmeistertitel in der 85ccm-Klasse – und das in seiner ersten Saison. "Ich hätte niemals gedacht, dass es gleich so gut läuft", sagt Jonas, Sohn des ehemaligen Staatsmeisters Robert Jonas. Bereits bei den Staatsmeisterschaftsläufen in Mehrnbach im August landete Jonas auf dem Podium.

Einen starken Auftritt legte auch sein 13-jähriger Vereinskollege Moritz Ernecker beim ADAC MX Junior Cup 85 hin. Trotz Pech erreichte Ernecker den guten sechsten Rang im deutschen Dreetz.

