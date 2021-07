Hornlose Rinder besonders gefragt

Ein genetisch reinerbig hornloser "Mai P*S-Sohn", gezüchtet vom Betrieb Schrems aus Mettmach, wurde um 32.000 Euro an die Besamungsstation Greifenberg nach Bayern verkauft.

Durch die Besamungsgenossenschaft Marktredwitz-Wölsau aus Bayern wurde ein genetisch reinerbig hornloser "GS Mysterium Pp*-Sohn" vom Betrieb Zauner aus Münzkirchen um 6400 Euro erworben. Bereits im Vorfeld der Versteigerung wurden etliche "genetisch interessante" Stierkälber an bayerische Besamungsstationen verkauft, so der Verband.

Die Nachfrage nach Stieren für den Natursprung sei zuletzt verhalten gewesen, so der FIH. Die nächste Zuchtrinderversteigerung in Ried findet am 24. August statt.