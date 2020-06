Heimarbeit ist eine neue Erfahrung, keine neue Erfindung. Arbeiten von der guten Stube aus hat Geschichte. In den 50er Jahren stand die Nähmaschine auf dem Küchentisch, heute wird mit Laptop und Handy eingedeckt. Homeoffice war in vielen Unternehmen trotzdem eher die Ausnahme, mit Ausbruch des Coronavirus wurde es flott zur Regel. Wer konnte, schickte seine Mitarbeiter ins "häusliche Arbeitszimmer". Mittlerweile sind viele in die Büros zurückgekehrt.