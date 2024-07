Holzstapel in Geinberg in Vollbrand - "kilometerweit zu sehen"

Der Stapel war bei Eintreffen der Feuerwehren bereits in Vollbrand

Fünf Feuerwehren wurden am Freitagabend um kurz vor 23 Uhr zum Brand eines Holzstapels in der Ortschaft Moosham in Geinberg alarmiert.

Bereits bei der Anfahrt waren die Flammen kilometerweit zu sehen, schildern Einsatzkräfte der FF Moosham. "Beim Eintreffen ergab sich folgendes Lagebild: Ein Holzstapel brannte neben einer Maschinenhalle", heißt es von der FF Geinberg. Es handelte sich um Baumstämme und abgeschnittene Äste, die bereits lichterloh brannten.

Bildergalerie: Holzstapel in Geinberg brannte lichterloh (Foto: FF Moosham) Bild 1/12 Galerie ansehen

Der Holzstapel wurde mithilfe eines Teleskopladers zerteilt, um die Glutnester zu löschen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Moosham, Geinberg, Altheim, Gurten und Mühlheim am Inn. Um 2 Uhr nachts konnten die letzten Helfer wieder einrücken. Die Ursache für den Brand ist bisher unklar.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper