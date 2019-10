Die Spitzenfrau der ÖVP im Innviertel darf noch nicht in den Nationalrat einziehen, obwohl das bessere Bezirksergebnis in Braunau, das Mehr an Vorzugsstimmen und ihr Listenplatz dafür sprechen. Andrea Holzner, Bürgermeisterin in Tarsdorf und Bundesrätin, muss warten, bis Nikolaus Prinz in der Halbzeit der Regierungsperiode geht. Das hat der Landesparteivorstand entschieden.