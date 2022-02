Holzbaukosten nun berücksichtigt

Für den Neubau eines dreigruppigen Kindergartens im Ortsteil Friedburg sei der Gemeinde im März 2021 ein maximal förderfähiger Kostenrahmen in Höhe von 1,34 Millionen Euro genannt worden, so das Land. Dieser Kostenrahmen sei, nachdem die Gemeinde wegen der aktuellen Bauhochkonjunktur Mehrkosten meldete, im Herbst nochmals um 177.000 Euro auf 1,514 Millionen erhöht worden.

Die von der Gemeinde veranschlagten Gesamtherstellungskosten lägen nun allerdings bei 1,852 Millionen Euro, so das Land. Diese zusätzlichen Kosten seien auf nicht gehobene Einsparungspotenziale zurückzuführen – und auf die Ausführung in Holzbauweise.

Die Gemeinde habe zwar nicht von Beginn an ein "Holzbau-Pilotprojekt" angemeldet, wie dies andere Gemeinden gemacht hätten, Landesrätin Christine Haberlander kündigte nun in einem Gespräch aber an, dass man entgegenkomme und bereit sei, die auf die Holzausführung zurückzuführenden Mehrkosten in Höhe von rund 185.000 Euro in die Förderbemessung aufzunehmen.