Holz im Gemeinde-Bau

Holz sei klimaneutral und bringe aufgrund der vielen spezialisierten Firmen in Oberösterreich hohe Wertschöpfung in den ländlichen Regionen mit sich, so die Proponenten. "Das öffentliche Bauwesen kann entscheidend dazu beitragen, die Nachfrage nach Holz zu steigern und den Holzmarkt zu entlasten. Der Holzbau sichert schließlich auch viele Arbeitsplätze im Land", so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Die Wanderausstellung zeigt anhand von realisierten Beispielen das technische, ökonomische und gestalterische Potenzial des modernen Holzbaus.

